Витсель — о победе над «Ливерпулем»: ещё один шаг к оптимальной форме

Хавбек дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель прокомментировал победу команды в товарищеском матче с «Ливерпулем» (3:2), который прошёл в городе Нотр-Дам (США) на одноимённом стадионе. Встречу посетили более 40 тысяч болельщиков.



«Отличное испытание для нас и хорошая победа во второй игре предсезонки. Ещё один шаг к оптимальной форме перед новым сезоном», — написал Витсель на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Фотографию можно посмотреть в "твиттере" Акселя Витселя.

Следующую игру «Боруссия» проведёт с «Удинезе». Матч состоится 27 июля, начало — в 18:00, мск.

Витсель выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых полузащитник завоевал четыре трофея, среди которых титул чемпиона России сезона-2014/15, Кубок России в сезоне-2015/16 и два Суперкубка страны в 2015 и 2016 годах. После трёх с половиной лет в России бельгиец перешёл в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь», откуда летом прошлого года перебрался в «Боруссию».