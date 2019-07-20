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Конте: у «Интера» возникли трудности на трансферном рынке

Конте: у «Интера» возникли трудности на трансферном рынке
Футбол / Италия 0

Наставник «Интера» Антонио Конте заявил, что у клуба существуют проблемы с продажей игроков на трансферном рынке.

«Нет смысла отрицать тот факт, что у нас возникли трудности. По-прежнему существует довольно большая проблема с приходом и уходом игроков, но в первую очередь с продажами. Если вы попросите меня быть честным, я скажу, что мы значительно отстаем от графика в различных областях. Нам нужно двигаться дальше. Мы подготовили план, но отстаем от графика, особенно потому, что на самом деле никто не ушел. Теперь нужно значительно ускорить процесс и понять, что многое предстоит сделать в тяжелой борьбе», – приводит слова Конте Football Italia.

В текущее трансферное окно в миланский клуб перешли Валентино Лазаро, Маттео Политано и Николо Бареллу.

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