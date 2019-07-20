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Лучший бомбардир Кубка Африки Игало завершил выступления за сборную

Лучший бомбардир Кубка Африки Игало завершил выступления за сборную
Футбол / Прочие турниры 0

Форвард сборной Нигерии Одион Игало, ставший лучшим снайпер Кубка африканских наций, объявил о завершении карьеры в национальной.

«Это одно из самых трудных карьерных решений, которые мне приходилось принимать. Это было удивительное пятилетнее приключение, но после долгих обсуждений с моей семьей я решил, что пришло время уйти из сборной», – написал Игало на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Фотография доступна в "инстаграме" Одиона Игало.

На прошедшем Кубке африканских наций 30-летний нигериец забил 5 мячей в 7 матчах. Сборная Нигерии по итогам турнира заняла третье место.

В минувшем сезоне Игало принял участие в 28 матчах чемпионата Китая, где забил 21 гол и занял второе место в гонке бомбардиров первенства.

Игало стал лучшим бомбардиром Кубка Африки — 2019
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