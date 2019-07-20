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«Интер» предложил € 12 млн за Джеко. «Рома» настаивает на € 20 млн

«Интер» предложил € 12 млн за Джеко. «Рома» настаивает на € 20 млн
Футбол / Италия 0

Продолжаются переговоры между миланским «Интером» и римской «Ромой» о переходе боснийского форварда Эдина Джеко. Клубы не могут договориться о сумме трансфера футболиста, говорится в сообщении сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Интер» предложил за форварда € 12 млн, однако «Рома» отказывается отдавать боснийца за эту сумму и требует € 20 млн. Ситуацию также усложняет и тот факт, что римляне пока не подписали никого на замену Джеко и не хотят проводить трансфер до этого момента.

Ранее сообщалось, что «Интер» предлагал «Роме» € 10 млн, а также молодого форварда Вергани. Сам Джеко согласен на переход. В трансфере боснийца лично заинтересован главный тренер миланского клуба Антонио Конте, заявивший, что клуб отстает от намеченного плана в текущее межсезонье.

«Интер» заплатит «Роме» за Джеко € 10 млн и отдаст молодого игрока
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