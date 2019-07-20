Бразилец Ришарлисон оплатил 6,4 тонны продуктов нуждающимся в родном городе

Нападающий английского «Эвертона» и сборной Бразилии Ришарлисон принял участие в благотворительном мероприятии, которое прошло в его родном городе Нова-Венесия. В рамках организованного форвардом товарищеского матча, который посетили 3 тыс. человек, проходила выдача продуктов нуждающимся.



Удалось собрать 6,4 тонны продовольствия для семей, находящихся в бедственном положении. Это в два раза больше показателей прошлого года, когда было организовано аналогичное мероприятия. Все 6,4 тонны продуктов Ришарлисон оплатил из своих сбережений.



Фотографии того, какой масштабной оказалась раздача продовольствия, можно посмотреть в «твиттере» Brasil Football.

В минувшем сезоне бразилец сыграл в 35 матчах АПЛ, забив 13 голов и отдав 3 результативные передачи.