Ибрагимович: вы сравнили меня с Велой, это ваша крупнейшая ошибка

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался о словесном противостоянии с форвардом «Лос-Анджелеса» Карлосом Велой после победы в дерби, в котором ему удалось отличиться хет-триком. Месиканец в свою очередь отметился дублем.
«Очень уважаю Велу, он отличный футболист. Но вы сделали ошибку, сравнив его со мной. Это ваша крупнейшая ошибка. Я усердно работал всё это время не для того, чтобы меня сравнивали с Велой. Нельзя сравнивать «Феррари» с «Фиатом». Показал ли я, что я лучше? Лучше не только Велы, но и всей лиги. Я показываю это каждый день. Сегодня – не исключение», — цитирует Ибрагимовича Voetbalprimeur со ссылкой на ESPN.
«Лос-Анджелес», несмотря на поражение, продолжает лидировать в турнирной таблице MLS, имея в активе 46 очков. «Гэлакси» (37) занимает второе место.
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