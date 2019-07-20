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«Рубин» арендовал у «Ростова» форварда сборной Исландии Кьяртанссона

«Рубин» арендовал у «Ростова» форварда сборной Исландии Кьяртанссона
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Ростова» и сборной Исландии Видар Кьяртанссон продолжит карьеру в «Рубине». 29-летний форвард будет выступать за казанскую команду на правах аренды до окончания сезона, говорится на официальном сайте клуба.

В «Рубине» Кьяртанссон будет играть под 8-м номером. Минувший сезон исландец также провёл в аренде. Он выступал за шведский «Хаммарбю», забив 7 голов в 14 матчах. В начале нынешнего года форвард был отдан в аренду шведскому клубу «Гётеборг».

Кьяртанссон провёл провел 21 матч за национальную сборную Исландии и забил 3 гола. К 29 годам форвард успел поменять множество команд. На родине он выступал за клубы «Сельфосс», «Вестманнаэйяр» и «Филкир», в Норвегии поиграл за «Волеренгу», в Китае – за «Цзянсу Сайнти», после чего был футболистом шведского «Мальмё» и израильского «Маккаби Тель-Авив».

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