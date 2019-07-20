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«Уфа» — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

«Уфа» — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 20 июля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Краснодар» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров из Москвы во главе с Алексеем Еськовым. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков. Резервным рефери будет Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

И «Уфа», и «Краснодар» потерпели поражение в 1-м туре Премьер-Лиги. В настоящий момент команды занимают 11-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно.

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