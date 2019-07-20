Матч «Рубин» – «Ахмат» может быть перенесён в Нижний Новгород

Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и грозненским «Ахматом» может пройти в Нижнем Новгороде, говорится в сообщении «БИЗНЕС Online».



Матч запланирован на 29 июля. Местом проведения значится казанский стадион «Центральный», поскольку «Казань Арена» будет принимать церемонию открытия и закрытия чемпионата по рабочим профессиям WorldSkils. Однако лицензия «Центрального» истекает 28 июля и есть риск, что к заявленной дате все необходимые документы не будут готовы, так как требования МЧС пожарной безопасности ужесточились.



Поэтому в качестве места проведения встречи рассматривается стадион в Нижнем Новгороде, на котором в настоящее время играет одноимённый клуб ФНЛ.