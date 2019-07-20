«Ливерпуль» представил третью форму на сезон-2019/20. На ней голубые вставки

«Ливерпуль» на своём официальном сайте представил резервный комплект игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2019/20.
Экипировка выполнена в чёрном цвете. При этом на футболке присутствует узор, а вставки выполнены в необычном для мерсисайдцев голубом цвете. Техническим спонсором английского клуба является американская фирма New Balance.
В минувшем сезоне «Ливерпуль» занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Несмотря на рекордные для себя 97 очков, красные уступили «Манчестер Сити», набравшему на одно очко больше. При этом мерсисайдцам удалось выиграть Лигу чемпионов. В плей-офф подопечные Юргена Клоппа оказались сильнее «Баварии», «Порту» и «Барселоны», а в решающем матче победили «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).
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