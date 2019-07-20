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«Рубин» опроверг перенос матча с «Ахматом» в Нижний Новгород

«Рубин» опроверг перенос матча с «Ахматом» в Нижний Новгород
Футбол / РПЛ 0

Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и грозненским «Ахматом» пройдёт на стадионе «Центральный». Пресс-служба казанцев опровергла информацию о переносе матча в Нижний Новгород, о которой сообщалось в издании «БИЗНЕС Online».

«Всё нормально, матч пройдет на стадионе «Центральный». Сейчас есть некоторые рабочие моменты, которые будут решаться в плановом режиме», — приводит слова пресс-службы казанского клуба ТАСС.

Матч «Рубина» с «Ахматом» запланирован на 29 июля. Местом проведения значится казанский стадион «Центральный», поскольку «Казань Арена» будет принимать церемонию открытия и закрытия чемпионата по рабочим профессиям WorldSkils. Причиной переноса встречи могла стать проблема с лицензией стадиона «Центральный», истекающей 28 июля.

Матч «Рубин» – «Ахмат» может быть перенесён в Нижний Новгород
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