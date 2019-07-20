Махмудов рассказал, почему Эмери не добился успеха со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Спартака» Эмин Махмудов, ныне выступающий за «Нефтчи» и являющийся капитаном команды, поделился воспоминаниями о работе в московском клубе испанского специалиста Унаи Эмери, который в настоящее время занимает пост главного тренера в лондонском «Арсенале».
«Честно сказать, когда Эмери пришёл в «Спартак», я подумал, что ещё не всё потеряно. Думал уходить, но решил пройти предсезонку и остаться на полгода, чтобы посмотреть на его тренировки. Было видно, что он очень хочет добиться успеха, не просто так приехал в Россию, эмоционально на всё реагировал.
Думаю, у Эмери не получилось, потому что это тренер европейского формата. Во-первых, он хотел поставить суператакующий футбол, который РПЛ не подходит. У нас почти все играют глубоко в обороне, на контратаках. Во-вторых, собирался перестраивать команду, и в какой-то момент ему нужно было быть пожёстче. Все европейцы в первую очередь полагаются на профессионализм игрока. А у нас на постсоветском пространстве такое не прокатит — нужно постоянно следить, не давать расслабляться. Эмери прощал почти все штрафы — за опоздания, за лишний вес. А удары по карману для футболиста, как правило, самые запоминающиеся», — цитирует Махмудова Sport24.
- 20 июля 2019
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