Барриос: РПЛ — довольно непростой турнир с точки зрения физических затрат
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился мнением о российском футболе спустя полгода пребывания.
«Продолжаю постепенно здесь учиться. РПЛ — довольно непростой турнир с точки зрения физических затрат. Ещё подметил, насколько быстро команды переходят в контратаки. Два-три паса — и соперник уже на твоей половине. В опорной зоне много техничных ребят играет. А в целом моя адаптация к российскому чемпионату, мне кажется, ещё продолжается», — приводит слова Барриоса «Матч ТВ».
Барриос перешёл в «Зенит» 1 февраля 2019 года из аргентинской «Боки Хуниорс». Сообщалось, что трансфер обошёлся сине-бело-голубым в € 15 млн. Контракт 25-летнего полузащитника с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2023 года.
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