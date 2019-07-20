Барриос: РПЛ — довольно непростой турнир с точки зрения физических затрат

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился мнением о российском футболе спустя полгода пребывания.

«Продолжаю постепенно здесь учиться. РПЛ — довольно непростой турнир с точки зрения физических затрат. Ещё подметил, насколько быстро команды переходят в контратаки. Два-три паса — и соперник уже на твоей половине. В опорной зоне много техничных ребят играет. А в целом моя адаптация к российскому чемпионату, мне кажется, ещё продолжается», — приводит слова Барриоса «Матч ТВ».

Барриос перешёл в «Зенит» 1 февраля 2019 года из аргентинской «Боки Хуниорс». Сообщалось, что трансфер обошёлся сине-бело-голубым в € 15 млн. Контракт 25-летнего полузащитника с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2023 года.