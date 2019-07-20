«Барселона» интересуется хавбеком сборной Германии Хаверцем

«Барселона» интересуется полузащитником «Байера» и сборной Германии Каем Хаверцем, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на Bild.
По информации источника, сине-гранатовые обратили внимание на 20-летнего хавбека после его успешного выступления в минувшем сезоне. На сегодняшний день леверкузенский клуб не готов расстаться с футболистом, так как намерен сохранить его ещё минимум на год.
Хаверц является воспитанником «Байера». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 34 матчах немецкого национального чемпионата, в которых стал автором 17 забитых мячей (3 — с пенальти), а также отметился 7 результативными передачами. Контракт игрока с леверкузенским клубом действителен до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 90 млн.
В составе сборной Германии футболист сыграл 3 матча и сделал 1 результативную передачу.
- 20 июля 2019
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