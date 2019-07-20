Неймар не полетел с «ПСЖ» на товарищеский матч в Германию

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар не отправился вместе с командой на товарищеский матч в немецкий Нюрнберг, где парижане сегодня, 20 июля, проведут товарищескую встречу с одноимённой командой.



В официальном аккаунте «ПСЖ» в «Твиттере» появился список из 23 футболистов, которые полетели с командой на игру. Фамилия Неймара в списке отсутствует.



Не прекращаются слухи о переходе бразильского форварда в «Барселону», за которую он выступал с 2013 по 2017 год. Сообщалось, что каталонский клуб предложил за нападающего двоих игроков – Коутиньо и Дембеле. Однако французский клуб ответил, что может отпустить Неймара только за € 222 млн, уплаченные за переход игрока в стан парижан. Также интерес к бразильцу проявляет «Ювентус». Туринцы могут расстаться с аргентинцем Паоло Дибалой ради подписания Неймара.

«Барселона» предложила Коутиньо и Дембеле за Неймара и получила от «ПСЖ» ответ