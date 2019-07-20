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Неймар не полетел с «ПСЖ» на товарищеский матч в Германию

Неймар не полетел с «ПСЖ» на товарищеский матч в Германию
Футбол / Франция 0

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар не отправился вместе с командой на товарищеский матч в немецкий Нюрнберг, где парижане сегодня, 20 июля, проведут товарищескую встречу с одноимённой командой.

В официальном аккаунте «ПСЖ» в «Твиттере» появился список из 23 футболистов, которые полетели с командой на игру. Фамилия Неймара в списке отсутствует.

Не прекращаются слухи о переходе бразильского форварда в «Барселону», за которую он выступал с 2013 по 2017 год. Сообщалось, что каталонский клуб предложил за нападающего двоих игроков – Коутиньо и Дембеле. Однако французский клуб ответил, что может отпустить Неймара только за € 222 млн, уплаченные за переход игрока в стан парижан. Также интерес к бразильцу проявляет «Ювентус». Туринцы могут расстаться с аргентинцем Паоло Дибалой ради подписания Неймара.

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