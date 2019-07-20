Жена украинского футболиста: лучше буду варить борщ, чем обеспечивать семью

Жена футболиста турецкого «Ризеспора» Николая Морозюка, ранее вызывавшегося в национальную сборную Украины, негативно отозвалась о женщинах, выступающих за гендерное равенство.



«Сейчас много женщин стремятся к равноправию полов… За элегантность… Я вообще этого прикола не понимаю. Хотят сексуальное, гендерное равенство и т.д. Но начнём с того, что мы по природе разные! Представляю такую ситуацию: выхожу с моим мужчиной с маркета, он дает мне пакет и говорит: «Тащи, малая, ты ж за равноправие!» Я предпочту всё-таки готовить борщ, чем брать на себя ответственность обеспечивать семью», — написала Ирина Морозюк в своём «инстаграме».

Николай Морозюк провёл 13 матчей за национальную сборную Украины, отметившись одним забитым мячом.