Жена украинского футболиста: лучше буду варить борщ, чем обеспечивать семью
Жена футболиста турецкого «Ризеспора» Николая Морозюка, ранее вызывавшегося в национальную сборную Украины, негативно отозвалась о женщинах, выступающих за гендерное равенство.
«Сейчас много женщин стремятся к равноправию полов… За элегантность… Я вообще этого прикола не понимаю. Хотят сексуальное, гендерное равенство и т.д. Но начнём с того, что мы по природе разные! Представляю такую ситуацию: выхожу с моим мужчиной с маркета, он дает мне пакет и говорит: «Тащи, малая, ты ж за равноправие!» Я предпочту всё-таки готовить борщ, чем брать на себя ответственность обеспечивать семью», — написала Ирина Морозюк в своём «инстаграме».
Николай Морозюк провёл 13 матчей за национальную сборную Украины, отметившись одним забитым мячом.
- 20 июля 2019
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