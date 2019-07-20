«Ньюкасл» обыграл «Вест Хэм» в матче за третье место на турнире в Китае

«Ньюкасл» «Юнайтед» с минимальмым счётом (1:0) обыграл «Вест Хэм Юнайтед» в матче за третье место на турнире Asia Trophy by Premier League, который проходит в Шанхае (Китай).



Автором единственного забитого мяча стал японец Йосинори Муто на 34-й минуте после навеса с правого фланга от Джейми Стерри. Добытое в первом тайме преимущество удалось удержать до финального свистка.



Asia Trophy by Premier League — товарищеский предсезонный турнир, который проводится в Азии каждые два года. В турнире участвуют четыре команды из английской Премьер-Лиги. В 2011 году трофей выиграл «Челси». Два года спустя победа досталась «Манчестер Сити». В финальном матче был обыгран «Сандерленд» со счетом 1:0. В 2105 году победу праздновал лондонский «Арсенал», одолев «Эвертон» в финале. Действующим чемпионом турнира является «Ливерпуль», в упорной борьбе обыгравший «Лестер» со счётом 2:1.