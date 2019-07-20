Ковач: Бэйл не перейдёт в «Баварию»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач прокомментировал слухи о переходе в немецкий клуб из мадридского «Реала» валлийского нападающего Гарета Бэйла.



Журналисты спросили хорватского специалиста, рассматривает ли он возможность усилить команду с помощью форварда «сливочных» и меняет ли в связи с этим схему на следующий сезон. «Нет», — категорично ответил Ковач.



«Бэйл хорош, как и многие. Не знаю, какие у него планы на будущее. Думаю, теперь он может играть в каком-то другом клубе, но я не тот человек, который скажет вам, где именно», — приводит слова Ковача Mundo Deportivo.



Ранее появлялась информация, что «Бавария» рассматривала вариант аренды Бэйла. Также сообщалось об интересе к форварду со стороны «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед».

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