Непомнящий: «Рубин» уже немного отошёл от игровой модели Бердыева

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о матче 2-го тура РПЛ между «Динамо» и «Рубином». Игра состоится 21 июля в Москве. Начало — в 19:00 мск.

«Как ни странно, «Рубин» уже немного отошёл от игровой модели Курбана Бердыева. Сейчас они стали играть в более активный, более атакующий футбол. Это нравится и футболистам. Они играют в удовольствие. В результате они совершенно не волновались, действовали уверенно и спокойно против сильного «Локомотива» в прошлом туре. Думаю, «Рубин» от этого не откажется. Мне понравилась их игра. Если они её сохранят, то, в отличие от «Тамбова» или «Сочи», не будут бороться за выживание в РПЛ, а окажутся как минимум в середине таблицы.

Про «Динамо» нужно сказать отдельно. В прошлом сезоне они сильно мучились и переживали, потому что было совсем плохо с реализацией. Казалось, нашли свою игру – было начало атаки, её развитие, но, как только доходили до штрафной площади соперника, всё куда-то исчезало. Сейчас команда несколько укрепилась. В первой линии и в середине появились игроки, которые могут забивать, поэтому в противостоянии с «Рубином» «Динамо» – фаворит", — цитирует Непомнящего «Московский комсомолец».

Билеты на матч «Динамо» – «Рубин» (21 июля) можно прямо сейчас приобрести здесь.