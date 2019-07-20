Стерлинг не реализовал пенальти в финале турнира в Китае
В Шанхае (Китай) продолжается предсезонный турнир Asia Trophy by Premier League. В финальном матче встретились «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон».
На 21-й минуте атакующий хавбек «горожан» Рахим Стерлинг имел отличную возможность открыть счёт. Он вызвался исполнять одиннадцатиметровый, однако пробил сильно выше ворот. Видео промаха Стерлинга с пенальти можно посмотреть на «Чемпионате».
Бронзовым призёром турнира стал «Ньюкасл Юнайтед», который обыграл «Вест Хэм Юнайтед» с минимальным счётом (1:0) благодаря голу японского форварда Йосинори Муто, забитому на 34-й минуте встречи после передачи с правого фланга в исполнении Джейми Стерри.
Действующим чемпионом турнира является «Ливерпуль», в упорной борьбе обыгравший «Лестер» со счётом 2:1.
- 20 июля 2019
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