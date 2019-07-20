«Краснодар» вырвал победу в игре 2-го тура РПЛ с «Уфой», уступая в счёте 0:2

«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Итоговый результат игры — 3:2.

Первый тайм матча завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами в составе «Уфы» отличились Кэтэлин Карп и Джамал Табидзе. Однако после перерыва «Краснодар» сумел забить трижды и вырвать победу. В составе гостей забивали Юнес Намли и Тонни де Вильена. Ещё один мяч в ворота своей команды отправил Табидзе.

Таким образом, «Краснодар» набрал первые 3 очка в текущем розыгрыше Премьер-Лиги. «Уфа» потерпела второе поражение в двух играх.

В следующем туре «Уфа» дома будет принимать «Крылья Советов», а «Краснодар» на своём поле встретится с новичком РПЛ — «Сочи». Обе игры состоятся в субботу, 27 июля.