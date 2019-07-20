Аршавин: интерес к Чалову в Европе? Сомневаюсь, что Клопп знает, кто это

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал слухи об интересе топ-клубов Европы к форварду ЦСКА Фёдору Чалову, а также поделился мнением, кто из молодых футболистов может уехать в иностранный клуб.



«Братья Антон и Алексей Миранчуки могли бы играть в Европе. Игнатьев и Сулейманов из «Краснодара» тоже должны быть со временем готовы. Интерес европейских клубов к Чалову? Не думаю, что он пока готов играть там. Сомневаюсь, что тот же Клопп знает Чалова. Но он сейчас один из самых перспективных российских футболистов, поэтому может потом уехать в Европу», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».



Ранее сообщалось, что 21-летним форвардом интересуются «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «РБ Лейпциг», «Севилья» и «Монако».

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» вступили в борьбу за Чалова