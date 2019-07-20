Агент Неймара обсуждал возможный трансфер бразильца с пятью клубами
Пини Захави, представляющий интересы форварда «Пари-Сен-Жермен» Неймара, контактировал относительно возможного трансфера бразильца с пятью клубами. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
По информации источника, агент предлагал услуги клиента «Барселоне», «Реалу», «Манчестер Юнайтед», «Баварии» и «Ювентусу».
Неймар перешёл в «Пари-Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт 27-летнего форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.
Ранее сообщалось, что Неймар выразил желание сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.
Неймар не полетел с «ПСЖ» на товарищеский матч в Германию
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