«Манчестер Юнайтед» обыграл «Интер» в матче Международного кубка чемпионов
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Интер» со счётом 1:0 в матче Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Национальный» в Сингапуре. Обслуживал игру местный арбитр Гопала Кришнан Летчман.
Единственный гол в игре был забит на 76-й минуте. Его автором стал полузащитник «красных дьяволов» Мэйсон Гринвуд, появившийся на поле 13 минутами ранее.
Отметим, для «Манчестер Юнайтед» и «Интера» это была первая игра в Международном кубке чемпионов. Ранее в товарищеских играх «красные дьяволы» обыграли «Перт Глори» (2:0) и «Лидс». В свою очередь «нерадзурри» выиграли у «Лугано» (2:1). Следующий матч «МанЮнайтед» сыграет 25 июля с «Тоттенхэм Хотспур», а «Интер» днём ранее встретится с «Ювентусом».
Международный кубок чемпионов
20 июля 2019, суббота. 14:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 – Гринвуд – 76
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