«Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Сити» в финале турнира в Китае

«Вулверхэмптон» в серии пенальти обыграл «Манчестер Сити» в финальном матче на турнире Asia Trophy by Premier League, который проходил в Шанхае (Китай).

Основное время матча завершилось без забитых мячей. При этом на 21-й минуте игры Рахим Стерлинг не реализовал пенальти. Послематчевую серию пенальти лучше использовали игроки «Вулверхэмптона».

Asia Trophy by Premier League — товарищеский предсезонный турнир, который проводится в Азии каждые два года. В турнире участвуют четыре команды из английской Премьер-Лиги. В 2011 году трофей выиграл «Челси». Два года спустя победа досталась «Манчестер Сити». В финальном матче был обыгран «Сандерленд» со счетом 1:0. В 2015 году победу праздновал лондонский «Арсенал», одолев «Эвертон» в финале. Действующим чемпионом турнира является «Ливерпуль», в упорной борьбе обыгравший «Лестер» со счётом 2:1.