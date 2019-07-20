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Вильена — о голе «Уфе»: с детства тренировал удары издали. Уже бью на автомате

Вильена — о голе «Уфе»: с детства тренировал удары издали. Уже бью на автомате
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена, ставший одним из героев матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой», в котором его команда победила со счётом 3:2, подвёл итоги встречи.

«Нелёгкий матч. Счастлив, что мы заработали три очка. Мы проигрывали — 0:2, матч был сложным. Мы собрались, постарались в перерыве настроиться. Сумели перевернуть игру и победить.

Мои дальние удары? Я с детства много тренировал их. Бил и бил. Сейчас это всё на автомате происходит. Иногда попадаешь, иногда — нет. Сегодня вы видели. Красивый гол получился», — сказал Вильена в эфире телеканала «Матч Премьер».

Краснодар» набрал первые 3 очка в текущем розыгрыше Премьер-Лиги. «Уфа» потерпела второе поражение в двух играх.

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