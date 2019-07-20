Вильена — о голе «Уфе»: с детства тренировал удары издали. Уже бью на автомате
Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена, ставший одним из героев матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой», в котором его команда победила со счётом 3:2, подвёл итоги встречи.
«Нелёгкий матч. Счастлив, что мы заработали три очка. Мы проигрывали — 0:2, матч был сложным. Мы собрались, постарались в перерыве настроиться. Сумели перевернуть игру и победить.
Мои дальние удары? Я с детства много тренировал их. Бил и бил. Сейчас это всё на автомате происходит. Иногда попадаешь, иногда — нет. Сегодня вы видели. Красивый гол получился», — сказал Вильена в эфире телеканала «Матч Премьер».
Краснодар» набрал первые 3 очка в текущем розыгрыше Премьер-Лиги. «Уфа» потерпела второе поражение в двух играх.
«Краснодар» вырвал победу в игре 2-го тура РПЛ с «Уфой», уступая в счёте 0:2
«Краснодар» получил футболиста для больших матчей. Но не всё так однозначно
Тонни Вильена — тот случай, когда не всегда достаточно быть отличным игроком, чтобы попасть в лучшие лиги.
- 20 июля 2019
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