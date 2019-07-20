«Рома» объявила об аренде французского хавбека «Фиорентины» Верету

26-летний французский полузащитник Жордан Верету продолжит карьеру в итальянской «Роме». Об этом сообщил официальный сайт римского клуба. Хавбек подписал соглашение о годичной аренде. В контракте прописан обязательный выкуп игрока через год за € 16 млн.



«Очень рад играть за этот замечательный клуб с такими отличными игроками. С нетерпением жду возможности вступить в новый этап карьеры вместе с фантастическими товарищами по команде», — поделился впечатлениями француз после перехода.



Верету играл за «Фиорентину» с 2017 года, перейдя из английской «Астон Виллы» за € 7 млн. В минувшем сезоне он принял участие в составе «фиалок» в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи. За флорентийскую команду французский полузащитник сыграл 75 матчей и забил 15 голов.