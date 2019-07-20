Ловчев: за золото в этом чемпионате «Спартак» бороться точно не будет

Экс-полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги между бывшей командой и «Ростовом». Матч состоится на стадионе «Ростов Арена» 20 июля. Начало — в 21:30 мск.
«Спартак» отвратительно играет, команда очень плохо укомплектована. Когда вижу в полузащите Александра Ломовицкого, Александра Ташаева или Наиля Умярова, меня трясти начинает. Я же помню классных спартаковских хавбеков — тех же Фёдора Черенкова с Юрием Гавриловым… Хотя, допускаю, и эти ребята вырастут в мастеров. Карпин же в «Ростове», как тренер, вырос. Прогноз? Может, красно-белые зацепят ничью. Но за золото в этом чемпионате они бороться точно не будут", — приводит слова Ловчева «Советский спорт».
- 20 июля 2019
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