«Ростов» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 21:30
Сегодня, 20 июля, на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 между «Ростовом» и «Спартаком». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Жвакин и Рашид Абусуев. Резервным рефери будет Артём Любимов.
В 1-м туре текущего розыгрыша чемпионата России «Ростов» дома обыграл «Оренбург» (2:1), а «Спартак» также на своём поле оказался сильнее «Сочи» (1:0).
С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Статистика игроков первенства доступна здесь.
Ловчев: за золото в этом чемпионате «Спартак» бороться точно не будет
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