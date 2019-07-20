«Арсенал» на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче 2-го тура РПЛ
В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» принимали тульский «Арсенал». Встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Счёт открыл полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачёв в середине первого тайма. Спустя две минуты преимущество «оружейников» увеличил нападающий Эванс Кангва. До перерыва форвард Александр Соболев сократил отставание «Крыльев Советов». В начале второй половины ещё один мяч в ворота хозяев забил нападающий Александру Тудорие. Через четыре минуты отличился защитник самарской команды Тарас Бурлак.
«Арсенал», набрав 4 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Крылья Советов» (3) занимают третье место.
Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
20 июля 2019, суббота. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
2 : 3
Арсенал
Тула
0:1 – Ткачёв – 22, 0:2 – Кангва – 24, 1:2 – Соболев – 43, 1:3 – Тудорие – 52, 2:3 – Бурлак – 56
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