«Арсенал» на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче 2-го тура РПЛ

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» принимали тульский «Арсенал». Встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Счёт открыл полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачёв в середине первого тайма. Спустя две минуты преимущество «оружейников» увеличил нападающий Эванс Кангва. До перерыва форвард Александр Соболев сократил отставание «Крыльев Советов». В начале второй половины ещё один мяч в ворота хозяев забил нападающий Александру Тудорие. Через четыре минуты отличился защитник самарской команды Тарас Бурлак.

«Арсенал», набрав 4 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Крылья Советов» (3) занимают третье место.