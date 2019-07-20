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Евсеев: «Краснодар» дожал в концовке за счёт натиска и мастерства

Евсеев: «Краснодар» дожал в концовке за счёт натиска и мастерства
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение команды (2:3) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». После первого тайма хозяева выигрывали со счётом 2:0. Решающий гол «Уфа» пропустила на 87-й минуте — мяч в ворота своей команды отправил защитник Джемал Табидзе.

«Пропустили быстрый мяч во втором тайме. Дали сопернику почувствовать игру. Они дожали нас в концовке матча за счёт натиска и мастерства», — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».

Напомним, в 1-м туре Премьер-Лиги «Уфа» в Екатеринбурге с таким же счётом (2:3) уступила «Уралу». В следующем туре команда Евсеева сыграет с самарскими «Крыльями Советов», которые в двух играх набрали 3 очка. Встреча состоится в Уфе 27 июля.

«Краснодар» вырвал победу в игре 2-го тура РПЛ с «Уфой», уступая в счёте 0:2
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