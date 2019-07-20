Шикарный гол Гринвуда — в видеообзоре матча «Манчестер Юнайтед» — «Интер»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Интер» со счётом 1:0 в матче Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Национальный» в Сингапуре. Обслуживал игру местный арбитр Гопала Кришнан Летчман.

Единственный гол в игре был забит на 76-й минуте. Его автором стал полузащитник «красных дьяволов» Мэйсон Гринвуд, появившийся на поле 13 минутами ранее.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Для «Манчестер Юнайтед» и «Интера» это была первая игра в Международном кубке чемпионов. Ранее в товарищеских играх «красные дьяволы» обыграли «Перт Глори» (2:0) и «Лидс» (4:0). В свою очередь миланский клуб выиграл у «Лугано» (2:1).

Следующий матч «Юнайтед» проведёт 25 июля с «Тоттенхэм Хотспур», а «Интер» днём ранее встретится с туринским «Ювентусом».