В чемпионате Беларуси вратарь пропустил невероятно глупый гол

В матче 15-го тура чемпионата Беларуси между командами «Дняпро» и «Энергетик-БГУ» голкипер хозяев Артём Сарока пропустил невероятно глупый гол.

На 70-й минуте игры защитник могилёвской команды Егор Хвалько под прессингом гостей отдал мяч своему вратарю. Тот попытался вынести игровую сферу в поле одним касанием. Однако по мячу вратарь не попал, в результате чего игровой снаряд оказался в воротах, а счёт на табло стал 3:3.

Матч завершился победой гостей — 4:3. На 75-й минуте три очка «Энергетику-БГУ» результативным ударом принёс Илья Шкурин.

В турнирной таблице чемпионата Беларуси «Дняпро» идёт предпоследним — 15-м. В 15 играх команда из Могилёва набрала 10 очков. «Энергетик-БГУ» занимает 12-е место с 14 очками в активе.