«Тоттенхэм» предложил Эриксена «Атлетико», мадридский клуб готов купить игрока

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает Sport.es.
По информации источника, представители лондонского клуба встретились с генеральным директором «матрасников» Мигелем Анхелем Хиль Марином. На встрече «Атлетико» было предложено купить 27-летнего хавбека за сумму в € 60-70 млн. На «Ванда Метрополитано» готовы потратиться на датчанина, если клубу не удастся подписать Хамеса Родригеса из «Реала».
Решение о продаже Эриксена «шпоры» приняли после того, как футболист отклонил несколько предложений клуба о продлении контракта. Действующее соглашение полузащитника с лондонским клубом рассчитано до лета 2020 года.
Нынешним летом «Атлетико» уже потратил на покупку новых игроков сумму в € 243,5 млн.
- 20 июля 2019
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