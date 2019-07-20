«Тоттенхэм» предложил Эриксена «Атлетико», мадридский клуб готов купить игрока

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает Sport.es.

По информации источника, представители лондонского клуба встретились с генеральным директором «матрасников» Мигелем Анхелем Хиль Марином. На встрече «Атлетико» было предложено купить 27-летнего хавбека за сумму в € 60-70 млн. На «Ванда Метрополитано» готовы потратиться на датчанина, если клубу не удастся подписать Хамеса Родригеса из «Реала».

Решение о продаже Эриксена «шпоры» приняли после того, как футболист отклонил несколько предложений клуба о продлении контракта. Действующее соглашение полузащитника с лондонским клубом рассчитано до лета 2020 года.

Нынешним летом «Атлетико» уже потратил на покупку новых игроков сумму в € 243,5 млн.