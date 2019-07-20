«Краснодар-2» сыграл вничью с «Авангардом»

В матче 3-го тура Футбольной национальной лиги курский «Авангард» принимал «Краснодар-2». Встреча прошла в Курске на стадионе «Трудовые резервы» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Краснодара-2» Арутюн Григорян на 88-й минуте. В добавленное время счёт сравнял хавбек «Авангарда» Хачим Машуков.

«Быки» и сине-белые набрали первые очки в нынешнем сезоне ФНЛ. «Краснодар-2» занимает 14-е место в турнирной таблице, команда из Курска — на 15-м.

В следующем туре Футбольной национальной лиги «Авангард» на выезде встретится с «Томью», а «Краснодар-2» в родных стенах примет «Текстильщик» из Иваново. Оба матча состоятся 24 июля.

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