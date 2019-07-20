«Краснодар-2» сыграл вничью с «Авангардом»
В матче 3-го тура Футбольной национальной лиги курский «Авангард» принимал «Краснодар-2». Встреча прошла в Курске на стадионе «Трудовые резервы» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал полузащитник «Краснодара-2» Арутюн Григорян на 88-й минуте. В добавленное время счёт сравнял хавбек «Авангарда» Хачим Машуков.
«Быки» и сине-белые набрали первые очки в нынешнем сезоне ФНЛ. «Краснодар-2» занимает 14-е место в турнирной таблице, команда из Курска — на 15-м.
В следующем туре Футбольной национальной лиги «Авангард» на выезде встретится с «Томью», а «Краснодар-2» в родных стенах примет «Текстильщик» из Иваново. Оба матча состоятся 24 июля.
Посмотреть статистику игроков ФНЛ можно на «Чемпионате».
ФНЛ - Первый дивизион. 3-й тур
20 июля 2019, суббота. 18:00 МСК
Авангард К
Курск
1 : 1
Краснодар-2
Краснодар
0:1 – Григорян – 88, 1:1 – Машуков – 90+3
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