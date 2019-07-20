«Монако» с Головиным одолел «Валенсию» в товарищеском матче

«Монако» одержал победу в товарищеском матче с «Валенсией». Встреча завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол в игре монегаски забили на 38-й минуте. Его автором стал 18-летний нападающий Лайл Фостер из ЮАР. Российский полузащитник команды Александр Головин провёл на поле большую часть матча и был заменён на 87-й минуте.
Ранее сообщалось, что Головин получил травму в предыдущей товарищеской игре «Монако», соперником в которой стал «Эвертон». 23-летний хавбек появился на поле на 46-й минуте, заменив Адама Траоре, однако из-за повреждения не смог завершить встречу. На 67-й минуте его заменил Хан-Ноа Массенго. Степень серьёзности травмы Александра не уточнялась.
Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.
- 20 июля 2019
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