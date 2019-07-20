Аджоев — о матче с «Крыльями»: такие игры — отличная реклама российского футбола

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от победы со счётом 3:2 в выездном матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».
«Тяжёлая игра. Соперник в прошлом туре обыграл ЦСКА, что говорит о хорошей готовности на данный момент. Поэтому три очка, которые мы увозим из Самары, являются особенно ценными и важными.
Думаю, матч очень понравился болельщикам: эффектные голы, красивые комбинации, большую роль сыграли стандарты. Такие игры — отличная реклама всего российского футбола», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
«Арсенал», набрав 4 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Крылья Советов» (3) занимают третье место.
В 3-м туре РПЛ команда из Самары на выезде 27 июля сыграет с «Уфой», а «оружейники» на следующий день дома встретятся с «Ростовом».
- 20 июля 2019
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