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«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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«Ростов» — «Спартак»: Гулиев и Понсе — в стартовом составе гостей

«Ростов» — «Спартак»: Гулиев и Понсе — в стартовом составе гостей
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 20 июля, на стадионе «Ростов Арена» и начнётся в 21:30 мск.

Состав «Ростова»: Сергей Песьяков, Алексей Козлов, Рагнар Сигурдссон, Дмитрий Чистяков, Евгений Чернов, Матиас Норманн, Хорен Байрамян, Роман Ерёменко, Ивелин Попов, Алексей Ионов, Эльдор Шомуродов.

Состав «Спартака»: Александр Максименко, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон Лукас, Лукас Фернандо, Роман Зобнин, Аяз Гулиев, Зелимхан Бакаев, Эсекьель Понсе, Луис Адриано.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Жвакин и Рашид Абусуев. Резервным рефери будет Артём Любимов.

«Ростов» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 21:30
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