«Ростов» — «Спартак»: Гулиев и Понсе — в стартовом составе гостей

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 20 июля, на стадионе «Ростов Арена» и начнётся в 21:30 мск.



Состав «Ростова»: Сергей Песьяков, Алексей Козлов, Рагнар Сигурдссон, Дмитрий Чистяков, Евгений Чернов, Матиас Норманн, Хорен Байрамян, Роман Ерёменко, Ивелин Попов, Алексей Ионов, Эльдор Шомуродов.



Состав «Спартака»: Александр Максименко, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон Лукас, Лукас Фернандо, Роман Зобнин, Аяз Гулиев, Зелимхан Бакаев, Эсекьель Понсе, Луис Адриано.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Жвакин и Рашид Абусуев. Резервным рефери будет Артём Любимов.

«Ростов» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 21:30