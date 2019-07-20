Стало известно, когда Кокорин и Мамаев выйдут на свободу
Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале сообщила, когда нападающий «Зенита» Александр Кокорин и бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев закончат отбывать сроки в колонии.
Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года. Кокорин задержится в колонии на один месяц дольше товарища — до 7 декабря.
В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
ФСИН: никто никого в колонии Кокорина и Мамаева палкой не бьёт, придумал парень
- 20 июля 2019
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