Стало известно, когда Кокорин и Мамаев выйдут на свободу

Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале сообщила, когда нападающий «Зенита» Александр Кокорин и бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев закончат отбывать сроки в колонии.

Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года. Кокорин задержится в колонии на один месяц дольше товарища — до 7 декабря.

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.