Месси извинился перед КОНМЕБОЛ за слова о коррупции

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси принёс официальные извинения КОНМЕБОЛ в связи с обвинениями в коррупции, сообщает La Nacion.



Заявление 32-летнего футболиста было включено в документы, которые сегодня, 20 июля, были направлены в организацию Федерацией футбола Аргентины. Помимо извинений со стороны Месси в бумагах также присутствуют объяснения со стороны представителей федерации. По их словам, форвард, говоря о коррупции в КОНМЕБОЛ, не имел в виду конкретных представителей организации, а подразумевал именно судей. Также в федерации считают, что Лионель должен быть признан невиновным, поскольку в тот момент находился в стрессовом состоянии.



По словам издания, в ближайшие несколько дней КОНМЕБОЛ закроет оба дисциплинарных дела в отношении Месси. Игрок избежит как дисквалификации, так и штрафа.

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