Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Месси извинился перед КОНМЕБОЛ за слова о коррупции

Месси извинился перед КОНМЕБОЛ за слова о коррупции
Футбол / Южная Америка 0

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси принёс официальные извинения КОНМЕБОЛ в связи с обвинениями в коррупции, сообщает La Nacion.

Заявление 32-летнего футболиста было включено в документы, которые сегодня, 20 июля, были направлены в организацию Федерацией футбола Аргентины. Помимо извинений со стороны Месси в бумагах также присутствуют объяснения со стороны представителей федерации. По их словам, форвард, говоря о коррупции в КОНМЕБОЛ, не имел в виду конкретных представителей организации, а подразумевал именно судей. Также в федерации считают, что Лионель должен быть признан невиновным, поскольку в тот момент находился в стрессовом состоянии.

По словам издания, в ближайшие несколько дней КОНМЕБОЛ закроет оба дисциплинарных дела в отношении Месси. Игрок избежит как дисквалификации, так и штрафа.

Месси: коррупция и арбитры не позволяют болельщикам насладиться футболом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент