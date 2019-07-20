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ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче 2-го тура чемпионата России

ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче 2-го тура чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал «Оренбург». Встреча состоялась в столице на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич, отличившийся на 30-й минуте после передачи хавбека Ильзата Ахметова. Спустя восемь минут преимущество «армейцев» увеличил полузащитник Арнор Сигурдссон, голевой пас отдал форвард Фёдор Чалов. До перерыва хавбек «Оренбурга» Никита Маляров сократил разницу в счёте.

В 3-м туре чемпионата России ЦСКА на своём поле сыграет с московским «Локомотивом», а «Оренбург» дома встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Оба матча состоятся 28 июля.

Турнирная таблица Премьер-Лиги доступна на «Чемпионате».

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
20 июля 2019, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 – Влашич – 30, 2:0 – Сигурдссон – 38, 2:1 – Маляров – 40
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