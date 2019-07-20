Гончаренко: ЦСКА держал под контролем всю игру, кроме одного момента

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру команды в победном матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1).



«Нам важно было после игры в Самаре одержать сегодня победу. У нас был хороший настрой. Весь матч мы хорошо двигались, всю игру держали под контролем, кроме одного момента, когда пропустили обидный гол со стандарта. Во втором тайме были предпосылки, чтобы закончить игру комфортно. Считаю, что победа по делу.



Сегодня вернулись к игре в три защитника. Удобнее играть в таком формате с Марио – он играет ещё выше, чем некоторые полузащитники», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



В 3-м туре чемпионата России ЦСКА на своём поле сыграет с московским «Локомотивом», а «Оренбург» дома встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Оба матча состоятся 28 июля.

Акинфеев спас победу для ЦСКА. Сигурдссон забил супергол Никола Влашич «сделал разницу» в первой домашней игре красно-синих.