Федотов: в перерыве обсудили, что можно не бояться и получать наслаждение

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал поражение со счётом 1:2 в выездном матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.
«Немножко не повезло, что соперник потерпел поражение в прошлом матче: нам не приходилось рассчитывать на какое-то благодушие, и мы к этому готовились. Как получилось, разберём и обсудим.
Были хорошие моменты, были отрицательные. Особенно в первом тайме, когда нам не хватало страсти и жажды борьбы, мы позволяли сопернику вольготно работать с мячом в центре поля, где зарождаются все атаки. Мы были пассивны в отборе, нас легко обводили, разворачивали. Не скажу, что соперник много насоздавал, но, тем не менее, мы пропустили два гола.
Во время перерыва мы обсудили, что в футбол всё-таки можно играть, не бояться и получать наслаждение и удовольствие через работу. То, что могли, мы из себя выжали. И у нас была возможность уйти от поражения.
Не хотелось бы сваливаться сейчас в личности — на поле всегда выходит команда. Нам не хватает организационного начала. Мы потеряли двух футболистов, которые очень много для нас значат, и не смогли вовремя эти позиции закрыть игроками подобного уровня. Через такие игры мы будем расти, развиваться. Думаю, что легко не будет никому.
В моменте с Фернандесом было слышно, что это была игра в мяч. Там не было прямой ноги — Аюков играл сбоку. Агрессивная игра, справедливая желтая карточка в этом эпизоде. Судья правильно разобрался», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 20 июля 2019
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