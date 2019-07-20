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Гвардиола: Магуайр? В «Баварии» говорят о Зане, но я не обсуждаю чужих игроков

Гвардиола: Магуайр? В «Баварии» говорят о Зане, но я не обсуждаю чужих игроков
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном переходе в клуб защитника «Лестер Сити» Гарри Магуайра, на которого также претендует «Манчестер Юнайтед».

«Мы ищем футболиста в центр обороны, но в то же время у нас есть три центральных защитника и двое молодых игроков из второй команды, которые всегда могут нам помочь. Посмотрим, позволит ли нам усилиться рынок и будет ли готов клуб снова потратиться. Если руководство не сможет выделить средства, мы их не потратим.

Что касается Магуайра, он футболист «Лестера». Знаю, что некоторые, вроде руководителей «Баварии», любят говорить о Зане, но лично я никогда не обсуждаю игроков других клубов. Что произойдёт, то произойдёт», — приводит слова Гвардиолы The Independent.

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