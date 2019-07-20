Соболев: обменял бы свой гол через себя на победу и даже на ничью

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал о своём голе, забитом ударом через себя в домашнем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:3).

«Просто взял и решил пробить через себя. Когда пошла подача, думал бить головой, но потом увидел, что мяч летит слишком высоко, поэтому изменил решение. Можно сказать, на уровне рефлексов. Буквально два-три дня назад на тренировке таким ударом забил. Ни на Роналду, ни на кого-то ещё не смотрел, когда отрабатывал это.

Если честно, мы полностью провалили первый тайм. Тула полностью нас переиграла. Во втором тайме мы немного доминировали, 30–35 минут, но пропустили мяч, после чего сразу забили второй. Могли забить третий, но не получилось. Конечно, обменял бы свой гол на победу и даже на ничью, ведь даже такие забитые мячи не приносят очки.

Пока не думаю о вызове в национальную команду. Какая мне сборная ещё? Прошло лишь два тура, мои голы пока ничего не значат. Ребята в команде не подкалывают насчёт сборной. Буду забивать регулярно — возможно, будут что-то говорить», — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Видео можно посмотреть на канале Премьер-Лиги в Rutube.