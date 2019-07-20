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«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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21:30 Мск
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«Ростов» — «Спартак»: Ещенко получил травму и покинул поле

«Ростов» — «Спартак»: Ещенко получил травму и покинул поле
Футбол / РПЛ 0

В Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» продолжается матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак».

На 8-й минуте игры травму получил защитник красно-белых Андрей Ещенко. Некоторое время футболист продолжал играть, однако на 16-й минуте всё же был вынужден покинуть поле. Вместо него на замену вышел Николай Рассказов.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. В роли его ассистентов выступают Дмитрий Жвакин и Рашид Абусуев. Резервный рефери — Артём Любимов.

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Статистика игроков первенства доступна здесь.

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