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«Атлетико» разгромил «Нумансию», Фелиш получил травму в дебютной игре за клуб

«Атлетико» разгромил «Нумансию», Фелиш получил травму в дебютной игре за клуб
Футбол / Испания 0

«Атлетико» добился разгромной победы в товарищеском матче с «Нумансией». Игра прошла на стадионе «Мунисипаль» в городе Эль Бурго де Осма и завершилась со счётом 3:0 в пользу «матрасников».

На 26-й минуте поле был вынужден покинуть новичок мадридской команды 19-летний полузащитник Жоау Фелиш, для которого эта встреча стала дебютной за клуб после трансфера из лиссабонской «Бенфики» за € 126 млн.

Счёт был открыт уже во втором тайме. На 69-й минуте «Атлетико» вышел вперёд благодаря точному удару хавбека Витоло. Спустя 8 минут преимущество номинальных гостей удвоил нападающий Иван Шапоньич. Точка в противостоянии была поставлена на 83-й минуте — отличился новый защитник «матрасников» Аугусто Фелипе.

Товарищеские матчи (клубы)
20 июля 2019, суббота. 20:00 МСК
Нумансия
Сория, Испания
0 : 3
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 – Витоло – 69, 0:2 – Шапоньич – 77, 0:3 – Фелипе – 83
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