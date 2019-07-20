«Атлетико» разгромил «Нумансию», Фелиш получил травму в дебютной игре за клуб
«Атлетико» добился разгромной победы в товарищеском матче с «Нумансией». Игра прошла на стадионе «Мунисипаль» в городе Эль Бурго де Осма и завершилась со счётом 3:0 в пользу «матрасников».
На 26-й минуте поле был вынужден покинуть новичок мадридской команды 19-летний полузащитник Жоау Фелиш, для которого эта встреча стала дебютной за клуб после трансфера из лиссабонской «Бенфики» за € 126 млн.
Счёт был открыт уже во втором тайме. На 69-й минуте «Атлетико» вышел вперёд благодаря точному удару хавбека Витоло. Спустя 8 минут преимущество номинальных гостей удвоил нападающий Иван Шапоньич. Точка в противостоянии была поставлена на 83-й минуте — отличился новый защитник «матрасников» Аугусто Фелипе.
- 20 июля 2019
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