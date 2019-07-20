Икарди отказался перейти в «Арсенал» в обмен на Обамеянга

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди отказался от перехода в лондонский «Арсенал». По условиям сделки, в обратном направлении должен был последовать форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, сообщает Sport Mediaset.

Причина отказа — Икарди хочет продолжить карьеру в туринском «Ювентусе». 26-летний аргентинец рассчитывает перебраться в стан действующих чемпионов итальянской Серии А в конце августа по сниженной цене.

Ещё одним претендентом на Мауро является «Наполи». По информации издания, клуб из Неаполя наиболее заинтересован в нападающем и готов заплатить за него € 60 млн.

Икарди выступает за «Интер» с июля 2013 года. В минувшем сезоне игрок забил 17 голов и отдал 5 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.