Икарди отказался перейти в «Арсенал» в обмен на Обамеянга

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди отказался от перехода в лондонский «Арсенал». По условиям сделки, в обратном направлении должен был последовать форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, сообщает Sport Mediaset.
Причина отказа — Икарди хочет продолжить карьеру в туринском «Ювентусе». 26-летний аргентинец рассчитывает перебраться в стан действующих чемпионов итальянской Серии А в конце августа по сниженной цене.
Ещё одним претендентом на Мауро является «Наполи». По информации издания, клуб из Неаполя наиболее заинтересован в нападающем и готов заплатить за него € 60 млн.
Икарди выступает за «Интер» с июля 2013 года. В минувшем сезоне игрок забил 17 голов и отдал 5 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.
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