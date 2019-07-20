Влашич — о праздновании гола: показал, будто готовлю, подсмотрел это у Хардена

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич дал комментарий после победы со счётом 2:1 в домашнем матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Хорват стал автором первого гола «армейцев» на 30-й минуте.
«Концовка матча всегда нервная, если ведёшь с преимуществом в один мяч. У нас было больше шансов, чем у «Оренбурга». Мы забили первый гол и контролировали игру. Но пропустили и устроили себе нервную концовку. Могли бы забить третий, чтобы облегчить себе жизнь.
В моментах, когда мы ведём в один мяч, нужно забивать. Спасибо Игорю Акинфееву, он сделал великолепный сейв в конце. Но главное, что мы победили. Это самое важное! Очень рад играть дома. Это прекрасно, когда тебя встречают так фанаты.
Комбинация Фёдора Чалова и Арнора Сигурдссона? Мы наигрывали это на тренировках. Виктор Гончаренко просит нас играть в одно касание.
Моё празднование? Показываю, будто готовлю. Подсмотрел его у Джеймса Хардена, этот баскетболист мне очень нравится», — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Видео можно посмотреть на канале Премьер-Лиги в Rutube.
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