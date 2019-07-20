«Алания» вышла в 1/128 финала Кубка России, «Урожай» и «Махачкала» выбыли

Сегодня, 20 июля, состоялись матчи 1/256 финала Кубка России.



Добиться победы и выйти в 1/128 финала соревнования смогла «Алания», одержавшая победу в выездной игре с «Вайнахом» со счётом 3:1. Также состоялось дерби Махачкалы, в котором одноимённый клуб потерпел разгромное поражение от «Легиона Динамо» (0:3). В свою очередь «Алания» покинула турнир, проиграв «Дружбе» (1:3).



Результаты других матчей 1/256 финала Кубка России:



«Лада Тольятти» — «Акрон» (1:3)

«Строгино» — «Родина» (2:3)

«Химик-Август» — «Лада» (Димитровград) (2:0)

«Олимп» — «Арарат» (2:3)

«Кубань Холдинг» — СКА (Ростов-на-Дону) (2:0)

«Квант» — «Долгопрудный» (3:4)

«Интер» — «Динамо» (Ставрополь) (4:2)



Заключительный матч данной стадии Кубка России между «Коломной» и «Сатурном» состоится завтра, 21 июля. С расписанием турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».