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«Алания» вышла в 1/128 финала Кубка России, «Урожай» и «Махачкала» выбыли

«Алания» вышла в 1/128 финала Кубка России, «Урожай» и «Махачкала» выбыли
Футбол / Кубок России 0

Сегодня, 20 июля, состоялись матчи 1/256 финала Кубка России.

Добиться победы и выйти в 1/128 финала соревнования смогла «Алания», одержавшая победу в выездной игре с «Вайнахом» со счётом 3:1. Также состоялось дерби Махачкалы, в котором одноимённый клуб потерпел разгромное поражение от «Легиона Динамо» (0:3). В свою очередь «Алания» покинула турнир, проиграв «Дружбе» (1:3).

Результаты других матчей 1/256 финала Кубка России:

«Лада Тольятти» — «Акрон» (1:3)
«Строгино» — «Родина» (2:3)
«Химик-Август» — «Лада» (Димитровград) (2:0)
«Олимп» — «Арарат» (2:3)
«Кубань Холдинг» — СКА (Ростов-на-Дону) (2:0)
«Квант» — «Долгопрудный» (3:4)
«Интер» — «Динамо» (Ставрополь) (4:2)

Заключительный матч данной стадии Кубка России между «Коломной» и «Сатурном» состоится завтра, 21 июля. С расписанием турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».

Кубок России. 1/256 финала
20 июля 2019, суббота. 16:30 МСК
Вайнах
Шали
1 : 3
Алания
Владикавказ
0:1 – Цакоев – 7, 0:2 – Гурциев – 32, 0:3 – – 64, 1:3 – – 74
Кубок России. 1/256 финала
20 июля 2019, суббота. 16:00 МСК
Легион Динамо
Махачкала
3 : 0
Махачкала
Махачкала
1:0 – – 44, 2:0 – Ибрагимов – 45+2, 3:0 – Магомедов – 85
Кубок России. 1/256 финала
20 июля 2019, суббота. 18:00 МСК
Урожай
Краснодар
1 : 3
Дружба
Майкоп
0:1 – – 3, 0:2 – – 22, 1:2 – – 48, 1:3 – – 56
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